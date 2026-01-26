Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde partisine katılan Belediye Başkanlarına rozetlerini taktı
logo
Politika

AK Parti MKYK Toplantısı başladı

Zehra Tekeci Eser  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
AK Parti MKYK Toplantısı başladı

Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 14.59'da başladı.

