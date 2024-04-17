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Politika

AK Parti MKYK toplantısı başladı

Mehmet Tosun  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
AK Parti MKYK toplantısı başladı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı basına kapalı yapılıyor.


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