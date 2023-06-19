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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mehmet Tosun  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
AK Parti MKYK toplantısı başladı

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