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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Betül Bilsel  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
AK Parti MKYK toplandı

Ankara

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı, saat 16.10'da başladı.

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