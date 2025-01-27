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Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor Antalya'nın Alanya ilçesinde yapımı devam eden otelde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Utku Şimşek  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
AK Parti MKYK toplandı

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