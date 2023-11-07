Dolar
28.50
Euro
30.47
Altın
1,958.38
ETH/USDT
1,876.80
BTC/USDT
34,746.00
BIST 100
7,846.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve kaleci Manuel Neuer, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Allianz Arena’da basın toplantısı düzenliyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mehmet Tosun  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
AK Parti MKYK toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Emeklilerin aylık ödeme tarihleri değişmedi
Isparta'da baraj sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan taş evler görüntülendi
Emine Erdoğan: Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyalarına karşı mücadele ediyoruz
Amerikalı emekli albay Wright: Filistinlileri öldüren silahları İsrail'e vermeyi durdurmak ABD'nin elinde

Benzer haberler

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti MKYK toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal, gitmeyeceğiz

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet