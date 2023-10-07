Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,639.10
BTC/USDT
27,933.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
logo
Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Esin Işık  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
AK Parti MKYK toplandı Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.

Toplantıya kabine üyeleri de katıldı.

Toplantının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) açıklanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da eylem hazırlığındaki 6 terörist yakalandı
MSB Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyon görüntülerini paylaştı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama
THY, Tel Aviv yolcularına biletlerde iptal ve erteleme hakkı tanıdı
Afşin'de deprem konutları yükseliyor

Benzer haberler

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti MKYK toplandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet