AK Parti MKYK toplandı
AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ankara
Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından yeni MKYK üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.
Toplantıya kabine üyeleri de katıldı.
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Toplantının ardından yeni Merkez Yürütme Kurulunun (MYK) açıklanması bekleniyor.
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