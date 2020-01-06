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Politika

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Enes Kaplan   | 06.01.2020
AK Parti MKYK toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 17.00'de başladı.

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