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Politika

AK Parti milletvekili Demir'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Bu iddiayla ilgili söylemleri takip ediyoruz

AK Parti'li Demir, Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin babası Sıddık Gültekin'e "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin, "Bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini takip ediyoruz." dedi.

Durmuş Genç   | 29.12.2020
AK Parti milletvekili Demir'den 'Pınar Gültekin' açıklaması: Bu iddiayla ilgili söylemleri takip ediyoruz

Muğla

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin babası Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak "davadan vazgeç" dediği iddialarına ilişkin, "Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, yazılı açıklamasında, Pınar Gültekin'in ailesinin bulunduğu son derece önemli iddiayı büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Mehmet Yavuz Demir, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz. Başından bu yana yanında olduğumuz ailemize bir kez daha sabır dileklerimi iletiyor, Pınar kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

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