AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma (66), hayatını kaybetti.
İstanbul
AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan İsmet Uçma, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Uçma'nın cenazesi yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.