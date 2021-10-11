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Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde okul servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 öğrenci için cenaze töreni düzenleniyor.
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Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma (66), hayatını kaybetti.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 11.10.2021
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

İstanbul

AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan İsmet Uçma, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Uçma'nın cenazesi yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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