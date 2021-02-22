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Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı yapıldı.

Andaç Hongur   | 22.02.2021
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı yapıldı

Istanbul

İstişare toplantısına, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz ve Erkan Kandemir, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, 3 kademe il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Şubat Çarşamba günü yapılacak 7. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Osman Nuri Kabaktepe'nin İl Başkanlığına aday olarak belirlendiğini açıklamıştı.

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