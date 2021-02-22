AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı yapıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda istişare toplantısı yapıldı.
Istanbul
İstişare toplantısına, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz ve Erkan Kandemir, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, 3 kademe il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve İstanbul İl Başkanı adayı Osman Nuri Kabaktepe katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 24 Şubat Çarşamba günü yapılacak 7. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde Osman Nuri Kabaktepe'nin İl Başkanlığına aday olarak belirlendiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.