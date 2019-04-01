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Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: İstanbul'da sonucu etkileyecek usulsüzlükler mevcut

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Teşkilatlarımız tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut." dedi.

Hülya Çorakçı Ertan   | 01.04.2019
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: İstanbul'da sonucu etkileyecek usulsüzlükler mevcut

İstanbul

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, düzenlediği basın toplantısında, "Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır." dedi.

Şenocak, şöyle konuştu:

"Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz."

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