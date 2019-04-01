AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: İstanbul'da sonucu etkileyecek usulsüzlükler mevcut
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, "Teşkilatlarımız tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut." dedi.
İstanbul
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, düzenlediği basın toplantısında, "Tüm itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra elbette aslolan YSK'nın kesin sonuçlarıdır." dedi.
Şenocak, şöyle konuştu:
"Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut. Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.