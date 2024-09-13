AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den "Büyük Aile Buluşması"na davet
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tüm İstanbulluları, Büyük Aile Platformunun 15 Eylül'de "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla düzenleyeceği "Büyük Aile Buluşması"na katılmaya davet etti.
İstanbul
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tüm İstanbulluları, Büyük Aile Platformunun 15 Eylül'de "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla düzenleyeceği "Büyük Aile Buluşması"na katılmaya davet etti.
Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Küresel bir dayatmayla karşı karşıyayız. Bu dayatma, ayrım gözetmeksizin tüm çocukları ve insanlığın geleceğini hedef alıyor. Ailelerimizi, çocuklarımızı ve en önemlisi gelecek nesillerimizi tehdit eden bu küresel sapkınlıklara karşı her alanda sesimizi yükseltmeye ve mücadele etmeye kararlıyız. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bu mücadeleye katılmaya davet ediyorum."
Paylaşımında, etkinliğin zamanına da yer veren Kabaktepe, Büyük Aile Platformunun 15 Eylül saat 14.00'te Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganıyla gerçekleştireceği "Büyük Aile Buluşması" duyurusunu da alıntıladı.