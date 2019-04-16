AK Parti İstanbul için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya sundu
AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye olağanüstü itiraz dilekçesini sundu.
Ankara
AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) olağanüstü itiraz dilekçesini sundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, olağanüstü itiraz dilekçesini vermek üzere YSK'ya geldi.
AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinin yanı sıra belgeler bulunan 3 bavulun da YSK'ye getirildiği görüldü. İtiraz dilekçesinin yaklaşık 50 sayfadan oluştuğu, bavullarda ise delil klasörlerinin yer aldığı öğrenildi.
"Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik"
Yavuz, YSK'dan çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sayım döküm çizelgelerinden 5 bin 388'inin mühürsüz olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:
"Birbirine çok yakın oy oranı var ama geçersizlere, maddi hatalara gelince yüzde 85,5 oranında AK Parti'nin aleyhine kayda geçme söz konusu."
Yüksek Seçim Kurulu kararının herkesi bağlayıcı olduğunu söyleyen Yavuz, şöyle konuştu:
"Ortada bir şüphe var ve bu şüpheyi gideremedik. Daha maddi hataların düzeltimi, geçersiz oyların sayımı ve tüm oyların sadece yüzde 10'u kadar sayılmışken, bu fark 29 binlerden 13 bin 900'lere indi. İddia ediyoruz ki bunların tamamı sayılsaydı veya bu şüpheleri ortadan kaldıracak adımlar atılsaydı, bizim rakamlar gerçekti ve bizim lehimize bu seçim sonuçlanacaktı."
"16 bin 884 oy başka yerlere yazılmış"
Yavuz, 5 bin 287 hükümlünün yanına 'oy kullanamaz' şerhi düşmeden, İstanbul'daki seçmen kayıtlarında yer aldığını belirtti.
AK Parti'ye yazılması gereken bazı oyların başka partilere yazıldığının altını çizen Yavuz, "Bir kısım oyları düzelttiğimizde, 16 bin 884 oy AK Parti lehine yazılması gerekirken başka yerlere yazılmış." dedi.
"Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır"
Sandık başkanları ve memur üyelerinin aralarında KHK ile ihraç edilmiş olanlarında bulunduğunu aktaran Yavuz, "62 bin 560 kişinin 19 bini kamu görevlileri arasından seçilmemiştir." ifadelerini kullandı.
"Bu işte gerçekten bir iş var, net bir organize usulsüzlük var" diyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır."
Yavuz, YSK'ya sundukları üç valiz dolusu ekte ileri sürdükleri tezlerin delilleri ve belgelerinin bulunduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.