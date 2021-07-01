Euro
10.32
Dolar
8.70
BIST 100
1,364.97
Altın
1,777.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Tanıtım Toplantısı”na katılıyor.
logo
Politika

AK Parti, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Sinan Uslu   | 01.07.2021
AK Parti, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak." dedi.

"Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek"

Ünal açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek."

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 80 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Araştırma: Kovid-19 evcil kedi ve köpeklerde yaygın görülüyor
Avusturya, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeyi kırmızı listeden çıkardı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 50 milyonu aştı
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı Faz-2 kapsamında gönüllülere uygulanıyor

Benzer haberler

AK Parti, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu

AK Parti, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu