AK Parti, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifini TBMM'ye sundu
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ünal, hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, "Kara ve su sirkleri ile yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanacak." dedi.
"Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek"
Ünal açıklamalarının devamında şunları kaydetti:
"Kedi ve köpek sahiplerine dijital kimliklendirme zorunluluğu getirilecek ve terkleri yaptırıma bağlanacak. Petshoplarda kedi ve köpek satışının önüne geçilecek."
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