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Politika

AK Parti Grup başkanvekilleri Muş ve Turan'dan, Özlem Zengin hakkındaki hakaret paylaşımına tepki

AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Muş ve Bülent Turan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.

Ali Kemal Akan   | 22.02.2021
AK Parti Grup başkanvekilleri Muş ve Turan'dan, Özlem Zengin hakkındaki hakaret paylaşımına tepki

TBMM

AK Parti Grup başkanvekili Mehmet Muş, Twitter'daki paylaşımında, Zengin'e yönelik sosyal medyadan yapılan ahlaksız paylaşımı kınadıklarını belirterek, "Bu haysiyetsizliği yapan güruhun nasıl çürümüş bir zihniyete sahip olduğu bir kez daha görüldü. Bu şeref yoksunu reziller elbette hukuk önünde hesap verecekler." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup başkanvekili Bülent Turan ise son dönemde, "profesyonelce, aynı ajanstan, tekrarla, yalanla ve yanlışla", Zengin ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yapılan çirkin saldırıların amacının ne olduğunu da bildiklerini vurgulayarak, "Maskeleri bir kez daha düşüyor. Milletimizin anlayışına, irfanına güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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