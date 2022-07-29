Dolar
17.92
Euro
18.28
Altın
1,765.83
ETH/USDT
1,721.00
BTC/USDT
24,017.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile bir araya geldi
logo
Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Metropolithanesi'ni ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Biz, Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşlarımızın, Rum vatandaşlarımızın tüm haklarına saygı duyuyoruz. Ama aynı saygıyı Yunan makamlarından bekliyoruz." dedi.

Burak Akay   | 29.07.2022
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Metropolithanesi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Ercan Özçetin/AA

Çanakkale

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gökçeada Metropolithanesi'ni ziyaret ederek Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile bir araya geldi.

Gökçeada'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Turan, burada Türk ve Rum vatandaşların bir arada yaşadığını hatırlattı. Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusuyla farklılıkları ile beraber kıymetli bir toplum olduğunu belirten Turan, şöyle konuştu:

"Bugün Gökçeada'da 500'den fazla Rum vatandaşımız yaşıyor. Onların temsilcisi olan Metropolit Sykis Bey'i ziyaret etmekten büyük keyif aldık. Ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Toplumumuzun tüm sosyal kesimlerini taleplerini yerinde dinlemek çok kıymetli bizim için. Kendilerinin özel dertleri varsa, toplumlarının sorunları varsa onları çözmeyi bir görev biliyoruz. Biz 85 milyonluk bu ülke içinde eşit vatandaşlar olarak din, dil, ırk farkı gözetmeksizin anayasal bir zemin içinde eşit vatandaşlar olarak yaşamayı bir görev biliyoruz. Toplumumuzun her kesiminin farklı sorunları olabilir. Onları çözmek için yoğun mesai harcıyoruz. Ancak keyifle söylüyorum ki büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak Gökçeada'mızda Rum vatandaşlarımız için ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz açıldı. Birkaç sene önce sadece 3 olan öğrenci sayısı bugün 56'ları buldu. Köylerimizde Rum okullarımız var. Onlara destek olmaktan büyük keyif alıyoruz."

"Farklılıklarımız zenginliklerimizdir"

Bülent Turan, Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşların Yunanistan'da ve Türkiye'de ortak ve eşit eğitim hakları söz konusu olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Biz Rum vatandaşlarımızın bu haklarını karşılamaktan büyük onur duyuyoruz, keyif alıyoruz. Bu bizim görevimiz. Tüm vatandaşlarımızın eşit oranda eğitim alması hakkı. Ancak benzer bir talebi de yeri gelmişken Yunanistan'dan talep etme hakkımız var diye düşünüyorum. O'da şöyle, Gümülcine'de bundan kısa süre önce 4 okulumuz daha kapandı. Lozan Antlaşması gereği kapandı denmiyor, ara verildi ifadesi kullanılıyor. Ama fiilen kapatılmış oluyor. Eğer ekonomik tedbirler, konjektürel sorunlar eğitim hakkının yok olmasına gerekçe olacaksa 'Biz de bunları tartışalım.' deme hakkımız var. Ama bunları doğru bulmayız. Biz Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşlarımızın, Rum vatandaşlarımızın tüm haklarına saygı duyuyoruz. Ama aynı saygıyı da Yunan makamlarından bekliyoruz. Nasıl ki Rum vatandaşlarımız için Gökçeada'mızda kilisemiz var, okulumuz var. Gönül ister ki Atina'da da camimiz olsun. Bunlar her halkın, her milletin, her dinin talepleridir diye düşünüyorum. Biz burada beraber yaşamaktan keyif alıyoruz. 'Farklılıklarımız zenginliklerimizdir.' diyoruz. Aynı farklılıkların zenginlik olduğunu tüm diğer ülkelerden de istiyoruz. Avrupa Birliği kültürünün bu olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Birliği ülkesi olmanın gereği bu olması diye düşünüyoruz. Ben bu konuda tüm makamları hassas olmaya davet ediyorum."

Metropolit Sykis ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı Bülent Turan'a teşekkürlerini iletti.

Ziyarete AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan, AK Parti Gökçeada Belediye Meclis Üyesi Nurhan Atalay katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi savcılığa başvurdu
Şehit Astsubay Batuhan Şimşek, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Maiev'i kabul etti
Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Benzer haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Metropolithanesi'ni ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Metropolithanesi'ni ziyaret etti

Coğrafi işaretli 'Lapseki şeftalisi'nde yüksek verim beklentisi

Bakan Varank: Dünyada seramik ve vitrifiyede ilk akla gelen ülke Türkiye olacak

Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi

Çanakkale Savaşları'nda batan 'HMS Majestic' gemisinin batığı görüntülendi
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Trakya ve Marmara'yı korkutan çayır tırtılında iki haftalık mücadele tavsiyesi

Trakya ve Marmara'yı korkutan çayır tırtılında iki haftalık mücadele tavsiyesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet