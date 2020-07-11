Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında yaşanan, Sırp askerlerince en az 8 bin 372 Boşnak sivilin ölümüyle sonuçlanan soykırımın 25.yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenleniyor.
logo
Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 86 yıllık rüya ete kemiğe bürünüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Danıştayın Ayasofya'nın ibadete açılması kararına ilişkin, "86 yıllık tarihi yanlıştan dönülüyor, 86 yıllık rüya ete kemiğe bürünüyor." dedi.

Sinan Uslu   | 11.07.2020
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 86 yıllık rüya ete kemiğe bürünüyor

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AA muhabirine, Danıştayın Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uzun yıllardır birçok düşünür ve dava adamının, Ayasofya'nın cami olmasını büyük bir aşkla ifade ettiğini hatırlatan Turan, "Danıştaya teşekkür borçluyuz. Danıştay, kanunun, toplum vicdanının öngördüğü bu kararı oy birliğiyle almış oldu. Hukuki gerekçelerle alınmış bir karar. Fatih'in emanetinin, vakıf senedinin bir gereği olarak cami olan bu mabedin tekrar aslına rücu ettirilmesi, tekrar Türkiye'deki Müslümanların cami olarak kullanmasına imkan sağlanması çok kıymetli bir karardı." diye konuştu.

Ayasofya'nın kültürel bir değer ve insanlığın ortak mirası olduğunu dile getiren Turan, "Hristiyanlar başta olmak üzere bütün vatandaşların Ayasofya'yı kullanmasına, fotoğraflamasına, bir anlamda müze olarak değerlendirilmesine imkan verilecektir ama Ayasofya tescilli olarak camidir. Fatih'in emaneti yerine getirilmiştir. Ayasofya tüm insanlığın kültürel mirasıdır, insanlığın ziyareti imkanı her zaman vardır." değerlendirmelerinde bulundu.

Ayasofya'nın cami olmasının aynı zamanda Türk milletinin egemenliğinin bir gereği, "Türkiye'deki kararları Türk insanının kendisi verir." yaklaşımının bir sonucu olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Değişik gruplardan, devletlerden, kurumlardan bu konuyla ilgili açıklamalar geldi ama Cumhurbaşkanımız, 'Hayır, bu konudaki kararı Türk milleti adına Türk yargısı verecektir.' demişti. Danıştay da Türk milleti adına bu kararı vermiş oldu. Bu yüzden bu yeni karar bizim egemenliğimizin de tescili anlamına geliyor. 86 yıllık tarihi bir yanlıştan dönülüyor, 86 yıllık bir rüya ete kemiğe bürünüyor."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı
Pakistan'da Kovid-19 kısıtlamalarının kalkmasıyla ölü ve vaka sayısı 8 kat arttı
Çin'de 2, Güney Kore'de 35 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 630 bini geçti

Benzer haberler

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 86 yıllık rüya ete kemiğe bürünüyor

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 86 yıllık rüya ete kemiğe bürünüyor

Ayasofya kararı için 'hayırlı olsun' mesajları

Ayasofya'yı camiden müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Baro başkanları kimliklerini ibraz ederek Meclise girecek

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Baro başkanları kimliklerini ibraz ederek Meclise girecek
'AK Parti Grubu tüm kararlığıyla teklifinin arkasında'

'AK Parti Grubu tüm kararlığıyla teklifinin arkasında'
Danıştay'da Ayasofya duruşması yapıldı

Danıştay'da Ayasofya duruşması yapıldı