AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Sağlık Bakanımız Meclisimizi bilgilendirecek

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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Sağlık Bakanımız, Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek." dedi.

Ali Kemal Akan   | 17.03.2020
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: Sağlık Bakanımız, Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek

TBMM


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Sağlık Bakanımız, 19 Mart Perşembe günü Meclisimizi bilgilendirecek." dedi.

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