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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Ürün güvenliğine ilşkin kanun teklifi sunduk

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanmasını içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Sinan Uslu   | 17.01.2020
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Ürün güvenliğine ilşkin kanun teklifi sunduk

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürün ihracatı ile e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması, "izlenebilirlik" ve "geri çağırma"nın zorunlu hale getirilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili  Muş, "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak." diye konuştu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Ürün güvenliğine ilşkin kanun teklifi sunduk