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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Türk milleti için ordu, bayrak, vatan kutsaldır, alınıp satılmaz

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadeleri nedeniyle tepki gösterdi.

Sinan Uslu   | 29.11.2020
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: Türk milleti için ordu, bayrak, vatan kutsaldır, alınıp satılmaz

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a, Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki ifadeleri nedeniyle tepki gösterdi.

Muş ve Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başarır'ın bir televizyon kanalındaki açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Başarır'ın "halt ettiğini" belirten Muş, "Türk milleti için ordu, bayrak, vatan kutsaldır, alınıp satılmaz. Böyle bir iftirayı aklından geçirmesi bile kendisinin bu değerlere ne kadar yabancı olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu ise kimsenin şanlı Türk ordusuna "satılmış" diyemeyeceğini vurgulayarak "Bu hadsizliği yaptınız, özür dileme erdemi bile göstermeden, laf kalabalığı ile konuyu saptırarak bu hadsizlikten sıyrılamazsınız. Şerefli Türk ordusundan ve aziz milletimizden özür dile CHP." değerlendirmelerinde bulundu.


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