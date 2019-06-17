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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muş: İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması ve sözleşmeli öğretmenlerin tayin işlemlerine ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Sinan Uslu   | 17.06.2019
AK Parti Grup Başkanvekili Muş: İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilkokula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılması, yükseköğrenim yurtlarıyla ilgili izinlerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilmesi, sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl sözleşmeli, 1 yıl kadroya atandıktan sonra bulunduğu yerde görev yapıp tayin isteme hakkına sahip olabilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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