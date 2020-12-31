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Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'li Sağlar'ın "Türbanlı hakim" açıklamasına tepki göstererek, "28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor." dedi.

Aynur Ekiz   | 31.12.2020
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor Fotoğraf: Erçin Ertürk /AA

TBMM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkum var" açıklamasına tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor." ifadesini kullandı.

Milletin bu zihniyeti tasfiye ettiğini ve gerekli dersi verdiğini belirten Akbaşoğlu, "28 Şubat'ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır ve ebediyen orada kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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