AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: 28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP'li Sağlar'ın "Türbanlı hakim" açıklamasına tepki göstererek, "28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor." dedi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Fikri Sağlar'ın "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkum var" açıklamasına tepki gösterdi.
Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Şubat zihniyeti fırsat bulduğunda görüldüğü gibi anında hortluyor." ifadesini kullandı.
Milletin bu zihniyeti tasfiye ettiğini ve gerekli dersi verdiğini belirten Akbaşoğlu, "28 Şubat'ın yasakçı zihniyeti artık tarihin çöp sepetine atılmıştır ve ebediyen orada kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.