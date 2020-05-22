Euro
7.42
Dolar
6.80
BIST 100
103,135.80
Altın
1,733.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap ediyor.
logo
Politika

AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan Siyasi Partiler Kanunu açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, siyasi iradenin, çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürüttüklerini bildirdi.

Sinan Uslu   | 22.05.2020
AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan Siyasi Partiler Kanunu açıklaması

TBMM

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın tayin ettiği milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürüttüklerini belirtti.

Bu çalışma olgunlaştığında diğer partiler ve kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayan Bostancı, "Siyasi rekabet, partilerin, kurallar dahilinde ancak ülkenin üst çıkarlarını asla gözden çıkartmaksızın mücadelesi elbette olacak. Fakat unutmayalım, herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bine dayandı
Malezya Başbakanı Muhyiddin ev karantinasına girdi
Barselona'da 400 yolculu kruvaziyer Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 7 bin 300'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bini aştı

Benzer haberler

AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan Siyasi Partiler Kanunu açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Bostancı'dan Siyasi Partiler Kanunu açıklaması