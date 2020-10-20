Euro
9.32
Dolar
7.88
BIST 100
1,210.41
Altın
1,901.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Politika

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Meclis, açık cezaevinde bulunan mahkumların ikişer ay izinli sayılmasına sıcak bakıyor

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, "Meclis, açık cezaevinde bulunan mahkumların pandemi şartlarında ikişer ay izinli sayılmasına pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." dedi.

Sinan Uslu   | 20.10.2020
AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Meclis, açık cezaevinde bulunan mahkumların ikişer ay izinli sayılmasına sıcak bakıyor

TBMM

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Meclis'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ettiği için Adalet Bakanlığına, açık cezaevlerinde salgın iznine ilişkin yetkinin yeniden verilmesine sıcak baktığını belirtti.

Bostancı, Meclis'te gazetecilere, açık cezaevlerine yönelik 2'şer aylık izinlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Meclis'in, daha önce salgın dolayısıyla Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığına, açık cezaevinde bulunan mahkumların salgın şartlarında 2'şer ay izinli sayılmasına ilişkin yetki verdiğini hatırlatan Naci Bostancı, "Kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için bu yetkinin yeniden verilmesine sıcak bakıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1894 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı
Yunanistan'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyesine çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 225 bini aştı
Bebek şampuanları ve gargaralar Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir

Benzer haberler

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Meclis, açık cezaevinde bulunan mahkumların ikişer ay izinli sayılmasına sıcak bakıyor

AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Meclis, açık cezaevinde bulunan mahkumların ikişer ay izinli sayılmasına sıcak bakıyor