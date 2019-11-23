Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
106,588.40
Altın
1,464.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ve polis özel harekat unsurlarından oluşan 2 bin 250 personelle "Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu"nu başlattı
logo
Politika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: İftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa etmeli

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li bir isimle görüştüğü iddiasına sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini bildirdi.

Esin Işık   | 23.11.2019
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: İftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa etmeli

Ankara

Fatih Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP'de kim kime operasyon çekiyor bilmiyoruz da ilgilenmiyoruz da. AK davamızın lideri Cumhurbaşkanımız bu iftiralarla ve çamur siyaseti ile kirlenmeyecek kadar yüksektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

CHP liderine, "Eğer onuru varsa bu iftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa eder." çağrısı yapan Şahin, iddiayı gündeme taşıyan gazetecinin de jübilesini yapması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fırat’ın doğusunda yeni bir askerî harekat muhtemel mi?
Suudi Arabistan ekonomisinde değişim, Vizyon 2030 ve Aramco
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton

Benzer haberler

'İftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa etmeli'

'İftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa etmeli'

Darbe girişiminin failleri cezasız kalmadı: Fatih Şahin