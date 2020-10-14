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Politika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: AYM üyesi Yıldırım'ın 'cübbesini asması' gerekiyor

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tepki çeken Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "cübbesini asması" gerektiğini bildirdi

Muhammed Ali Toruntay   | 14.10.2020
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: AYM üyesi Yıldırım'ın 'cübbesini asması' gerekiyor

Ankara

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Twitter'dan Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, şunları kaydetti:

"Milletimizin hafızasına kötü bir şekilde kazınmış ışık metaforu ile bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş, cuntadan ve vesayetten yana olmuş, yargısal aktivizm sevdalısı, ara rejim heveslisi muhtıracı AYM üyesi jüristokratların yapması gereken bellidir, cübbesini asmak."

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