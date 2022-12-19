AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir: Üniversite çağındaki kız çocuklarının yüzde 49'u eğitim alıyor
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, "Geçtiğimiz 20 yılda üniversitesiz şehir bırakmadık. Yasakları tarihin tozlu sayfalarına gömdük ve bugün 207 üniversitede üniversite çağındaki kız çocuklarının yüzde 49'u eğitim alıyor." dedi.
İstanbul
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Bugün 207 üniversitede üniversite çağındaki kız çocuklarının yüzde 49'u eğitim alıyor." dedi.
Keşir, Pullman İstanbul Hotel'de AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi'nde, "Büyük Türkiye" hayali kurduklarını söyledi.
Nüfusun tamamının üretime katılmadan bu hayalin gerçekleştirilemeyeceğini belirten Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir." sözünden ilham aldıklarını ifade etti.
Keşir, nüfusun yarısını oluşturan kadınların hayatın her alanında güçlü olması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:
"Biliyoruz ki kalkınma ve büyüme için eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı. 2001 yılında bu güzel ülkede ne yazık ki kız çocuklarının eğitim çağındaki nüfus içinde üniversiteye gidebilme oranı yüzde 13,5 idi. Çünkü hukuksuz yasaklar vardı. Çünkü büyükşehirlerde kümelenmiş, Anadolu'ya yayılmamıştı üniversiteler ve kız çocukları üniversite eğitimine erişemiyordu. Geçtiğimiz 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üniversitesiz şehir bırakmadık. Yasakları tarihin tozlu sayfalarına gömdük ve bugün 207 üniversitede üniversite çağındaki kız çocuklarının yüzde 49'u eğitim alıyor ve üniversite öğrencilerinin içerisinde artık yüzde 50'yi yakaladık. Eğitim alanında kadınların oranını daha da arttırmak için biz de kadın kolları olarak bir adım atmak istedik. Saygıdeğer hanımefendinin himayelerinde 'Nerede kalmıştık?' projemizle 2 yıl önce yola çıktık ve lise eğitimini tamamlamamış kadınlara yeni bir kapı aralamak istedik. Bu 2 yıl içerisinde 49 bin kadın yeniden eğitim hayatına geri döndü."
Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkını 1934'te Avrupalı pek çok hemcinsinden önce elde ettiğini hatırlatan Keşir, Türkiye'de kadınların 2015 yılına kadar seçilme hakkını tam ve özgürce kullanamadığını kaydetti.
"2018 seçimleriyle beraber parlamentodaki kadın oranı yüzde 17,4"
Keşir, 1935'te parlamentodaki kadın oranının yüzde 4,1 olduğunu belirterek, "Bugün sözde büyük büyük laflar edenler şunu bilsinler ki 2001 seçimlerine kadar bu yüzde 4,1 hiç aşılamadı ve 2002 seçimlerinden itibaren hızla yükseldi ve bugün 2018 seçimleriyle beraber parlamentodaki kadın oranı yüzde 17,4." dedi.
"Türkiye Yüzyılı"na emek emek tuğla koyan kadınların yarınları inşa edeceğine inandığını ifade eden Keşir "Bugün burada 81 ili temsilen girişimci kadınlar var. Bu kadınlar sayesinde KOSGEB'den destek alanların yüzde 41'i kadın. İŞKUR'un meslek edindirme programlarını kullananların yüzde 50'si kadın. Yine 2002 yılında yüzde 3-4 olan kadın girişimci oranında bu yıl hedefimiz yüzde 10,4 idi ama bunun da üzerine çıkarak 13,2 olarak bu yıl kadın girişimci hedefimizi gerçekleştirdik." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.