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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Gannuşi'nin tutuklanmasına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Tunus'ta Handa Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin tutuklanmasıyla ilgili, "Milli iradeyi yok sayan, temsil yetkisini gölgeleyen bu darbeyi kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Özcan Yıldırım  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Gannuşi'nin tutuklanmasına tepki

Ankara

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi'nin bu sabaha karşı tutuklandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tunus'un barış, demokrasi ve dayanışma sembolü, Nahda lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 48 saatlik savcılık sorgusunun ardından dün akşam saatlerinde sevk edildiği Tunus Asliye Mahkemesi tarafından bugün sabaha karşı tutuklandı. Tunus'ta yaşanan ve milli iradeyi yok sayan, siyaseti iptal eden, temsil yetkisini gölgeleyen bu darbeyi kınıyoruz."

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