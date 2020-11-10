AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Dağlık Karabağ mesajı Sonunda haklı olan kazandı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı." açıklamasında bulundu.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin, "Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.
Elhamdülillah...— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) November 10, 2020
Zafer inananlarındır...
Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi Azerbaycan için sahada kazanılan zaferi masada taçlandırma zamanıdır.
Yaşasın Azerbaycan!
Yaşasın özgür Karabağ!
🇦🇿🇹🇷 pic.twitter.com/Xi6O06pXW5
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elhamdülillah... Zafer inananlarındır... Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi Azerbaycan için sahada kazanılan zaferi masada taçlandırma zamanıdır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın özgür Karabağ." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.