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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Dağlık Karabağ mesajı Sonunda haklı olan kazandı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı." açıklamasında bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 10.11.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Dağlık Karabağ mesajı Sonunda haklı olan kazandı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildiriye ilişkin, "Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Elhamdülillah... Zafer inananlarındır... Sonunda haklı olan kazandı. Ermenistan mağlubiyeti kabul etmek zorunda kaldı. Şimdi Azerbaycan için sahada kazanılan zaferi masada taçlandırma zamanıdır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın özgür Karabağ." ifadelerini kullandı.

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