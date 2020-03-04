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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili, eğer akli melekelerini yitirmemişse açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." dedi.

Muhammed Ali Toruntay   | 04.03.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."

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