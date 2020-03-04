AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan CHP'li Özkoç'un açıklamalarına tepki
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili, eğer akli melekelerini yitirmemişse açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı.
Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarfeden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) March 4, 2020
Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:
"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.