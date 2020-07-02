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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesine ilişkin, "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır." dedi.

Ayşe Eda Ünlü Özen   | 02.07.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır

Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesine ilişkin, "Nasıl usulünü yerine getirerek imzalanmışsa, usulünü yerine getirerek sözleşmeden çıkılır." dedi.

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