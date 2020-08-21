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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye kendi milli eksenini tahkim ediyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi "müjdesine" ilişkin paylaşımda bulundu.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 21.08.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye kendi milli eksenini tahkim ediyor

Ankara

Sosyal medya hesabında Fatih sondaj gemisinin bulunduğu ve üstünde "İstikamet büyük ve güçlü Türkiye" yazan bir fotoğrafa yer veren Kurtulmuş, "Ülkemiz tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde kendi milli eksenini tahkim ediyor. Şükürler olsun. Allah nazardan saklasın." ifadelerini kullandı.

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