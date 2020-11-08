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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını tebrik etti.

Enes Kaplan   | 08.11.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını tebrik etti.

Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun. Karabağ’ın Şuşa şehri 28 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Yaşasın azad Şuşa, Yaşasın azad Karabağ. Tebrikler, Azerbaycan halkının cenk meydanındaki cesareti için, savaşın da bir ahlakı olduğunu tüm dünyaya gösterdiği için." ifadelerini kullandı.

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