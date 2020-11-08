AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını tebrik etti.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını tebrik etti.
Şükürler olsun. Karabağ’ın Şuşa şehri 28 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarıldı.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) November 8, 2020
Yaşasın Azad Şuşa!
yaşasın Azad Karabağ!
Tebrikler, Azerbaycan halkının cenk meydanındaki cesareti için, savaşın da bir ahlakı olduğunu tüm dünyaya gösterdiği için.
🇹🇷 🇦🇿#QarabağAzərbaycandır pic.twitter.com/K87vZ4ro6C
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun. Karabağ’ın Şuşa şehri 28 yıllık Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Yaşasın azad Şuşa, Yaşasın azad Karabağ. Tebrikler, Azerbaycan halkının cenk meydanındaki cesareti için, savaşın da bir ahlakı olduğunu tüm dünyaya gösterdiği için." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.