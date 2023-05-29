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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye dönemi başlıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 'Sözü güçlü, gücü tesirli' bir Türkiye'nin dönemi başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye dönemi başlıyor

Ankara

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gayretle samimiyetle ve büyük fedakarlıklarla 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için partilerinin her bir kademesinde çalışan dava arkadaşlarına şükranlarını sundu.

Elde edilen bu zafere katkı sunan Cumhur İttifakı'nın tüm fertlerine teşekkür eden Kurtulmuş, "Bir kere daha gördük ki aziz milletimiz güven ve istikrardan yana tercihini yapmış, güçlü ve büyük Türkiye ideali etrafında kenetlenerek Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açmıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında 'Sözü güçlü, gücü tesirli' bir Türkiye'nin dönemi başlıyor. Aziz milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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