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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir’de Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor.
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Sandıklar açıldığında, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacak

Numan Kurtulmuş, "14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacak. Recep Tayyip Erdoğan, yeniden halkımız tarafından cumhurbaşkanı seçilecek. AK Parti meclisin açık ara birinci partisi olacak." dedi.

Alper Korkmaz  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Sandıklar açıldığında, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacak

İstanbul

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultangazi Belediyesi davet salonunda, ilçedeki mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, programda yaptığı konuşmada, 1950 seçimlerini hatırlatarak, o dönemdeki seçimlerin, millet için yeni bir umut kapısı, Türkiye için ise yeni bir soluklanma mecrası, tam manasıyla demokratik bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Açılan bu yolun, Türkiye'de büyük mesafeler katedilmesini sağladığını dile getiren Kurtulmuş, "AK Parti'nin 21 yıllık iktidarlarında çok sayıda büyük eser ve hizmetlerin ortaya çıktığını biliyoruz. Bunların gerçekleştirilmesini sağlayan temel sebeplerden birisi ise vesayetin sonlandırılmış olmasıdır. Eğer vesayet düzeni eskisi gibi devam edebilseydi, eğer sizler mücadele etmeseydiniz, yani 27 Nisan muhtırasına, Gezi Parkı eylemlerine direnmeseydiniz, 17-25 Aralık süreçlerinde ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde mücadele etmeseydik inanın ki bunların gerçekleştirilmesi mümkün olmazdı." diye konuştu.

Yine bir 14 Mayıs'ta seçime gidildiğini anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 73 sene sonra bu sefer 14 Mayıs 2023'te inşallah sandıklar ortaya gelecek. Milletimiz oyunu verecek. Bu seçim, tekraren altını çizerek söylüyorum, kimin cumhurbaşkanı seçileceği seçiminden ibaret değildir. Bu seçim, sadece kimlerin milletvekili olacağı seçimi hiç değildir. Bu seçim evet cumhurbaşkanını, milletvekillerini seçeceğiz ama esas itibarıyla bu seçim, Türkiye'nin istikamet tayini ve tespiti seçimidir. Türkiye'nin, tam bağımsız, güçlü, büyük Türkiye olma hedefinde yürüyüp yürümeyeceğine karar vereceği seçimdir.

İnanıyoruz ki 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında, sadece oy pusulaları açılıp verilen oylar sayılmayacak.14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacak. Recep Tayyip Erdoğan, yeniden halkımız tarafından cumhurbaşkanı seçilecek. AK Parti, meclisin açık ara birinci partisi olacak."

Kurtulmuş, 1950 yılının 14 Mayıs'ının bir milat olduğunu belirterek, "Allah'ın izniyle 2023'ün 14 Mayıs'ı yeni bir milat olacaktır. 21 yıldır hazırlıkları yapılan, hatta son iki asırdır milli ve siyasi mücadelesi verilen bu mücadelede geldiğimiz noktada, şimdi yeni bir evreye geçiyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve milletvekili adayları da katıldı.

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