Euro
9.09
Dolar
7.43
BIST 100
1,495.43
Altın
1,941.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, darbe açıklamalarına ilişkin, "Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil, özde demokrat olmaya davet ediyoruz" dedi.

Enes Kaplan   | 04.01.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil, özde demokrat olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, darbeye yönelik yapılan açıklamaları değerlendirdi.

"Zihinlerinde hala darbe özlemi olan bağnazlar! Türkiye'nin göz bebeği Silahlı Kuvvetlerini vesayet merkezi görenler!" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sizin hayallerinizi darbeler süslese de aziz milletimiz kesinlikle buna izin vermeyecektir. Hiç kimse Türkiye'nin gündemine bir daha asla darbeyi sokmaya çalışmasın! Bu memlekette yegane hakem de hakim de aziz milletimizdir. Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur. Eski Türkiye özleminde olan bu darbe heveslilerini sözde değil, özde demokrat olmaya davet ediyoruz. Aziz milletimizin kendi iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanımıza ve iktidara dil uzatmayı bırakın. Millet iradesine saygı gösterin. Demokrasiyi içinize sindirin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tacikistan'da 8 aydan bu yana ilk defa Kovid-19 vakası saptanmadı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 13 bin 695 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü Gürcistan'da da tespit edildi
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ek önlemler alındı

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Millete rağmen söz söyleyecek ve karar verecek hiçbir beşeri güç yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İnsanları hala başı açıklar-başı kapalılar diye ayırt etmek yobazlıktır

AK Parti Ankara İl Başkanlığı önündeki eyleme katılan 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: CHP'li Fikri Sağlar'ın sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: CHP'li Fikri Sağlar'ın sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Sağlar'a tepki: Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca bir yaklaşımdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Sağlar'a tepki: Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca bir yaklaşımdır
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Önümüzde 'Türkiye'nin önlenemez yükselişi' diyebileceğimiz bir dönem geliyor

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Önümüzde 'Türkiye'nin önlenemez yükselişi' diyebileceğimiz bir dönem geliyor