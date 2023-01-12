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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsveç'teki çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarına ilişkin, "Yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 12.01.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsveç'teki çirkin gösteri, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe asmasına tepki gösterdi. Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İsveç'te gerçekleştirilen çirkin gösteri, yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı değil, tüm Türkiye'ye karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu yapılan alçaklık da buna seyirci kalınması da asla kabul edilemez. Türkiye'nin, NATO'ya girmek isteyen ülkelerin, terör örgütlerine müsaade etmemesi konusundaki hassasiyetinin de ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır."

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