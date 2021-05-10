Euro
10.05
Dolar
8.26
BIST 100
1,460.24
Altın
1,841.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsrail derhal durdurulmalıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, uluslararası kuruluşların harekete geçerek İsrail'in vahşetini durdurması gerektiğini belirtti.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 10.05.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsrail derhal durdurulmalıdır

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak
Karantinada egzersiz yapmamak hastalıklara davetiye çıkarıyor
BioNTech, Singapur'da mRNA üretim tesisi kuracak
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 673 bini aştı
'Tarifi mümkün olmayan ağrılar çektim'

Benzer haberler

Ankara'daki bazı STK'ler İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı

Ankara'daki bazı STK'ler İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımladı

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir: İsrail'in, Mescid-i Aksa'da yaptığı zulmü esefle kınıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İsrail derhal durdurulmalıdır

Siyasiler İsrail'in Filistinlilere yönelik Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki gösterdi

Siyasiler İsrail'in Filistinlilere yönelik Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki gösterdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz
Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay: Ayasofya'nın bir dirilişe vesile olacağına inanıyorum

Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay: Ayasofya'nın bir dirilişe vesile olacağına inanıyorum