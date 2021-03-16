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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Halepçe katliamında vefat edenleri andı

Kurtulmuş, "İnsanlık tarihinin kara lekesi Halepçe katliamının ve benzerlerinin bir daha yaşanmaması için bölgemizde kardeşlik bilinciyle barışı yeniden tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enes Kaplan   | 16.03.2021
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Halepçe katliamında vefat edenleri andı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1988'deki Halepçe katliamında yaşanan insanlık dramını büyük hüzün ve ibretle hatırladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vahşi saldırıda hayatını kaybeden masumlara Allah'tan rahmet diliyorum. Kimyasal silahların kullanıldığı bu katliam bize Hama'da, Sabra ve Şatilla'da, Gazze'de yaşadıklarımızı da hatırlatıyor. Vicdanlara sorulacak esas soru, Bereketli Hilal'in gözyaşını nasıl durduracağımızdır. İnsanlık tarihinin kara lekesi Halepçe katliamının ve benzerlerinin bir daha yaşanmaması için bölgemizde kardeşlik bilinciyle barışı yeniden tesis etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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