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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Fransa'nın İslam'a karşı takındığı bu tavrı protesto ediyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Enes Kaplan   | 27.10.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Fransa'nın İslam'a karşı takındığı bu tavrı protesto ediyoruz

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa'da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tavrın, Avrupa'da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koyduğunu da belirten Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Fransa'da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir. Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz."

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