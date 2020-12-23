AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabuller, basına kapalı gerçekleşti.
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