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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.

Enes Kaplan   | 23.12.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Fransa ve Japonya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti Fotoğraf: Esra Hacioğlu / AA

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi ayrı ayrı kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabuller, basına kapalı gerçekleşti.

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