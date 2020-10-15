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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere yönelik saldırısını kınadı.

Mümin Altaş   | 15.10.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere kalleşçe saldırısı insanlık suçudur. Şiddetle lanetliyoruz. Nerede insanlık, nerede uluslararası camia? Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerine yer verdi.

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