AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ermenistan'ın sivillere saldırısını kınadı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere yönelik saldırısını kınadı.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan'ın mezarlıktaki sivillere kalleşçe saldırısı insanlık suçudur. Şiddetle lanetliyoruz. Nerede insanlık, nerede uluslararası camia? Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerine yer verdi.
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Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında tutunamayan Ermenistan’ın mezarlıktaki sivillere kalleşçe saldırısı insanlık suçudur.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) October 15, 2020
Şiddetle lanetliyoruz.
Nerede insanlık, nerede uluslararası camia?
Karabağ Azerbaycan’dır.
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