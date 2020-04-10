Euro
7.34
Dolar
6.71
BIST 100
96,117.22
Altın
1,683.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Dünyanın ekonomik ve siyasal yeni bir mimariye ihtiyacı var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Dünya sisteminin başta BM ve Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm kurumlarının çöktüğünü görüyoruz. Dünyanın ekonomik ve siyasal olarak yeni bir mimariye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Enes Kaplan   | 10.04.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Dünyanın ekonomik ve siyasal yeni bir mimariye ihtiyacı var

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Ancak görünen o ki bundan böyle dünya artık eskisi gibi olmayacak." ifadesini kullandı. 

Yardımlaşma, dayanışma, adalet, merhamet, iyilik ve kuşatıcılık ilkelerinin etkin olacağı yeni bir döneme girildiğine işaret eden Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünya sisteminin başta BM ve Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere tüm kurumlarının çöktüğünü görüyoruz. Dünyanın ekonomik ve siyasal olarak yeni bir mimariye ihtiyacı var. Büyüsü bozulan dünyada bize düşen hakça işleyen, tüm halkların yeryüzünün zenginliklerinden yeterince istifade edebildiği yeni ve adil bir dünya kurma mücadelesine hız vermektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkelerinin Kovid-19 ile mücadelesi sürüyor
Afrika’da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 600’ü geçti
New York'ta Kovid-19 nedeniyle ölenler Hart Adası'nda toplu defnediliyor
Polifarma, Kovid-19 için ürettiği 100 bin ampul ilaçla yoğun bakım hastalarına umut olacak
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türk Konseyi liderlerine övgü

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Dünyanın ekonomik ve siyasal yeni bir mimariye ihtiyacı var

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Dünyanın ekonomik ve siyasal yeni bir mimariye ihtiyacı var

'Balkan halklarıyla dayanışmaya devam edeceğiz'

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: PKK terör örgütü ve arkasındaki destekçilerine gereken cevap verilecektir

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak
Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Günü'ne özel video

Sağlık Bakanlığından Dünya Sağlık Günü'ne özel video
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemizde dayanışma, birliktelik ve kardeşlik duygusu yükseldi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ülkemizde dayanışma, birliktelik ve kardeşlik duygusu yükseldi