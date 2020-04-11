AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, koronavirüsün yayılma hızını kesmek için bu hafta sonu herkesin evde olacağını belirterek devlet-millet kaynaşmasıyla bu süreci aşacaklarını ifade etti.
Ankara
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tedbire devam. Bu hafta sonu koronavirüsün yayılma hızını kesmek için hepimiz evdeyiz. Vatandaşımızın temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kamu kurumlarımızın kahramanları milletimizin hizmetindedir. Paniğe, telaşa gerek yok. Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.