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Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, koronavirüsün yayılma hızını kesmek için bu hafta sonu herkesin evde olacağını belirterek devlet-millet kaynaşmasıyla bu süreci aşacaklarını ifade etti.

Enes Kaplan   | 11.04.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tedbire devam. Bu hafta sonu koronavirüsün yayılma hızını kesmek için hepimiz evdeyiz. Vatandaşımızın temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kamu kurumlarımızın kahramanları milletimizin hizmetindedir. Paniğe, telaşa gerek yok. Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız." ifadelerine yer verdi.

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