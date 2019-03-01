AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,, Bahçelievler Kongre Merkezinde düzenlenen "Bahçelievler Genişletilmiş Teşkilat Buluşması"nda 31 Mart'taki seçimin büyük bir önem taşıdığını dile getirerek, AK Parti'nin açık ara seçimi sonlandıracağını anlattı.

Bundan sonra siyasetin iki aks çerçevesinde ilerleyeceğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bunlardan birisi AK Parti liderliğinde ortaya çıkan blok, diğeri Cumhuriyet Halk Fırkası liderliğinde ortaya çıkan blok. Bu seçime ittifaklar üzerinden gidiyoruz. Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. Bizim ittifakımızın ana ekseni belli, hangi konularda birleştiğimiz belli. Milli birlik ve beraberliği ilgilendiren konularda ortak tavrımız belli. AK Parti ve MHP bugün yerel yönetimlerde fevkalade önemli bir ittifaka imza atmıştır. Bu ittifak hayırlı sonuçlar verecektir. Karşımızdaki ittifakın herhangi bir ortak siyaset anlayışı var mı söyleyin? Bunların derdi 'Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun, AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün'. Bu ittifakın yapıştırıcısı budur."

Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu vurgulayarak, MİT krizi, 17-25 Aralık, Gezi Parkı ile Kobani olaylarının ve 15 Temmuz darbe girişiminin milletin cesareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, feraseti ve kararlılığıyla üstesinden gelindiğini söyledi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi yıkmak işlerinin içerisinde bazı siyasetçiler olmasaydı biz de ağzımızı açıp, 'bu seçim bir beka meselesi' demezdik. Bu seçimi bir beka meselesi haline getiren bizim tavrımız değil, muhalefet partileri arasındaki bazı siyasetçilerin tavrıdır. Devlet düşmanlarına yeşil ışık yakan, onlarla dirsek teması içinde olanların tavırlarıdır. Dolayısıyla bu seçim bir beka meselesidir. Bu milletimiz bu meseleyi en güzel şekilde anlıyor ve cevabını da sandıklarda 31 Mart'ta verecek. Bu seçim hem Türkiye'nin bekası meselesindeki tereddütleri ve bir takım yanlışlıkları düzeltecek hem de yeni sistemin oturmasına vesile olacaktır. Onun için canla başla, gayretle çalışacağız. Bu seçime, Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşkuyla hazırlanıyoruz. AK Parti olarak çok erken hazırlıklara başladık. Çalışacağız, gayret edeceğiz ve bu 1 ayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Girmediğimiz gönül, çalmadığımız kapı kalmayacak. Bizim en temel özelliğimiz bu milletin gönlünde taht kurmayı başarmamızdır. Onun için tevazu, samimiyet ve gayret boya söylenmiş sözler değildir. Bir davaya inanmış AK Parti'nin kadroları için asla kibir mevzu bahis olamaz. Biz, mütevazi ve samimi olmak mecburiyetindeyiz."

"Bu seçim, 100 milyonlarca Müslümanın hararetle sonucunu beklediği bir seçimdir. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu bütün çevremizle paylaşacağız." diyen Kurtulmuş, belediye başkanlarının halkla içi içe olması gerektiğini belirterek, belediye başkanlarında adalet, emanet ve sadakat olmak üzere üç temel özellik aradıklarını sözlerine ekledi.