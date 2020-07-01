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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elinde

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu bildirdi.

Ferdi Türkten   | 01.07.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elinde

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisinin sadece Türkiye'nin elinde olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından Ayasofya'nın statüsüne dair tartışmalara ilişkin paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olan Ayasofya'nın statüsüne dair karar verme yetkisi sadece Türkiye'nin elindedir. Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur."

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