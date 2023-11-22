Dolar
28.83
Euro
31.42
Altın
2,001.41
ETH/USDT
2,011.10
BTC/USDT
36,700.00
BIST 100
8,013.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkanvekil Ala, CHP'li Özel'in "darbe" ile ilgili açıklamasına ilişkin "AK Parti ve Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatı, darbe ve darbecilerle mücadelenin siyasi tarihidir. Bize saldırarak demokrasi açıklarını kapatamazlar" dedi.

Esin Işık  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Ankara

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Özel'in açıklamasını anımsatarak, Özel'in darbecilerle kendi işbirliklerine dayanan geçmişlerini örtmeye çalıştığını vurguladı.

"28 Şubat'ın işbirlikçisi, darbelerin, muhtıraların ve darbecilerin kadrolu destekçisi CHP'nin Genel Başkanı Özel'in, Türkiye'nin siyasi tarihinden bihaber olduğunun anlaşıldığını" ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Siyasi hayatı darbe ve darbeci zihniyetlere karşı mücadele ile geçmiş AK Parti kadroları ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik ifadeleri milletimiz nezdinde hiçbir değere sahip değildir. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi hayatı, darbe ve darbecilerle mücadelenin siyasi tarihidir. Bize saldırarak demokrasi açıklarını kapatamazlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Yeni engelli atamalarının yapılacağının müjdesini paylaşmak isterim
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Çocuk istismarının önlenmesinde sağlık çalışanlarının ve öğretmenlerin rolü önemli
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
Artvin'de mercek bulutu görüldü

Benzer haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde adaylarını "millet" belirleyecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet