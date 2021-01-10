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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: CHP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "CHP'nin genel başkanı, zaman kaybetmeden, önce milletimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş   | 10.01.2021
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: CHP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,  Twitter'dan yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil ettiğini belirtti.

"Sözde cumhurbaşkanı diyerek, milletimizin özgür iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanını hedef almak, cumhurbaşkanlığı makamını itibarsızlaştırmaya çalışmaktır." değerlendirmesinde bulunan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Meşru ve demokratik yollardan seçilen cumhurbaşkanına saygı, millet iradesine saygının gereğidir. CHP'nin genel başkanı, zaman kaybetmeden, önce milletimizden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir."

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