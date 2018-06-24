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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anadolu Ajansının hedef gösterilmesini eleştirerek, "Kurumlara yüklenmek, bekledikleri şekilde sonuçlar çıkmayınca bilgilendirme görevini yapan kurumlarla ilgili olumsuz algı oluşturmaya çalışmak nezaketsiz olmanın ötesinde cahilce davranışlardır. Anadolu Ajansı güçlü, görevini yapan ciddi bir kuruluştur." dedi.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının (AA) yayımladığı seçim sonuçlarına ilişkin eleştirileri değerlendirdi.

Kurumlara yüklenmek, bekledikleri şekilde sonuçlar çıkmayınca bilgilendirme görevini yapan kurumlarla ilgili olumsuz algı oluşturmaya çalışmanın, nezaketsizliğin ötesinde cahilce davranışlar olduğunu ifade eden Yazıcı, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı güçlü, görevini yapan ciddi bir kuruluştur. Buna yönelik imajını karalamaya dönük her söylem mesnetsiz, mesnetsiz olmasının ötesinde Türkiye'ye, Türkiye'nin iletişim araçlarına ve kanallarına zarar verir. Sonuçta zarar gören Türkiye olur. Sorumsuz olan kişilerin söylemleridir bu. Bunu da elbetteki Türkiye bu şekliyle değerlendirecektir."

Muhabir: Muhittin Sandıkçı







